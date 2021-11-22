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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ГУР Минобороны Украины заявил, что украинские военные применяли Javelin на Донбассе – СМИ

Первую партию Javelin Украина получила от США в 2018 году
Первую партию Javelin Украина получила от США в 2018 году
Фото: ЕРА (архив)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил об использовании противотанкового ракетного комплекса Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины. Об этом он сказал в интервью, пишет американское издание Military Times 21 ноября.

"Буданов сказал, что системы Javelin использовались против российских войск. По словам Буданова, они, наряду с дронами турецкого производства [Bayraktar]... обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой", – говорится в публикации.

По словам Буданова, Украине нужно больше помощи от США.

"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас она уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, что мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого настало подходящее время. Потому что после этого может быть слишком поздно", – цитирует издание главу ГУР.

По его словам, в число оружия, которое хотела бы получить Украина, в дополнение к Javelin, патрульным катерам Mark VI и легким радиолокационным системам противодействия огню AN/TPQ-53, входят ракетные батареи Patriot, противоракетные, артиллерийские и минометные системы, дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления.

В 2018 году, когда Украина впервые получила Javelin, тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали это оружие только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения". "Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент", – отмечал он. 

Вероятно, позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов  и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков. Он заявлял также, что это оружие будут использовать "исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю".

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была, в числе прочего, партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами. 

Теги: оружие, боеприпасы, российская агрессия, война в Украине, Javelin, война на Донбассе, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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