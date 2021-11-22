Глава ГУР Минобороны Украины заявил, что украинские военные применяли Javelin на Донбассе – СМИ

"Буданов сказал, что системы Javelin использовались против российских войск. По словам Буданова, они, наряду с дронами турецкого производства [Bayraktar]... обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой", – говорится в публикации.

По словам Буданова, Украине нужно больше помощи от США.

"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас она уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, что мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого настало подходящее время. Потому что после этого может быть слишком поздно", – цитирует издание главу ГУР.

По его словам, в число оружия, которое хотела бы получить Украина, в дополнение к Javelin, патрульным катерам Mark VI и легким радиолокационным системам противодействия огню AN/TPQ-53, входят ракетные батареи Patriot, противоракетные, артиллерийские и минометные системы, дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления.

В 2018 году, когда Украина впервые получила Javelin, тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали это оружие только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения". "Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент", – отмечал он.

Вероятно, позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.