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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военного

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22 ноября боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня
22 ноября боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня
Фото: EPA

В течение текущих суток, 22 ноября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Попасной Луганской области оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки Луганской области боевики дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1603320920019415/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: боевики, раненые, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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