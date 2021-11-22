Боевики на Донбассе дважды открыли огонь, среди военных ВСУ без потерь

В направлении Попасной Луганской области оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки Луганской области боевики стреляли из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий наемников нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 22 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.