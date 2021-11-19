Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе

Мрачковский получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

"Украина потеряла воина. Он навсегда останется в списках воинской части и нашей памяти. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей совместной победе. Наш долг перед ним – продолжать борьбу за свободу Украины, развиваться и становиться крепче", – отметили в посте.

Незаконные вооруженные формирования России сегодня четыре раза нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, три из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

18 ноября боевики на Донбассе пять раз открывали огонь и запустили беспилотник на линию столкновения, но потерь среди украинских военных не было.