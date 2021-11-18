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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли село и телевышку в Луганской области – штаб ООС

Украинская сторона СЦКК задокументировала повреждения и передала информацию ОБСЕ
Украинская сторона СЦКК задокументировала повреждения и передала информацию ОБСЕ
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 16 ноября обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм село Муратово Луганской области. Об этом 18 ноября сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрел продолжался с 15.15 до 15.40.

"Огонь велся по направлению от населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: село Муратово, улица Молодежная, 2а и улица Молодежная, 2/2", – отметили в посте.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) задокументировала повреждения и передала информацию специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1241408686351745

17 ноября в 15.30 боевики три раза обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Камышеваха Луганской области. Обстрел велся прицельно по недавно открытой телебашне, которая транслирует украинские телеканалы в ОРДЛО, подчеркнули в штабе ООС.

"Учитывая, что накануне новостная лента оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел подготовку своих действий", – заявили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1241423259683621

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за четверо суток были повреждены 16 домов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, артиллерия, обстрелы, СЦКК, война в Украине, война на Донбассе
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