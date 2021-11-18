Боевики обстреляли село и телевышку в Луганской области – штаб ООС

Обстрел продолжался с 15.15 до 15.40.

"Огонь велся по направлению от населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: село Муратово, улица Молодежная, 2а и улица Молодежная, 2/2", – отметили в посте.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) задокументировала повреждения и передала информацию специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

17 ноября в 15.30 боевики три раза обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Камышеваха Луганской области. Обстрел велся прицельно по недавно открытой телебашне, которая транслирует украинские телеканалы в ОРДЛО, подчеркнули в штабе ООС.

"Учитывая, что накануне новостная лента оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел подготовку своих действий", – заявили в штабе.

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за четверо суток были повреждены 16 домов.