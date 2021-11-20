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В Кабмине Украины не исключают, что до конца года увеличат сумму, которую выделили на укрепление границы

Шмыгаль рассказал, на что потратят 21 млн грн, выделенных для укрепления границы
Шмыгаль рассказал, на что потратят 21 млн грн, выделенных для укрепления границы
Фото: kmu.gov.uа

При необходимости правительство Украины выделит дополнительные средства на укрепление границы. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 20 ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"21 млн грн – это начальная сумма, используемая для обеспечения специальных укрепляющих сооружений, а также увеличение количества пограничных войск на соответствующих границах Украины. Этой суммы достаточно для того, чтобы начать укреплять границу. Это те участки, где вероятны прохождения мигрантов, которые сегодня стоят на белорусско-польской границе. Мы должны готовиться к таким вещам. [Средства на укрепление границы] будут добавляться по мере надобности. Если будет необходимо, еще и в этом году будут выделяться средства, и в следующем", – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина меняет стратегию участка границы с Беларусью, но также и с Евросоюзом.

"Мы договорились, создаем в Министерстве инфраструктуры соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой границы для того, чтобы мы наконец-то привели в порядок наши пункты пропуска, чтобы они выглядели достойно. И это также будет в пределах нашего всем известного "Большого строительства". И это в принципе "лицо" Украины на границе с Европой, которое нужно строить", – объяснил глава Кабмина.

Контекст:

Осенью 2014 года в Украине началась реализация проекта "Стена", инициированного тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Изначально планировалось потратить на него 8 млрд грн и завершить строительство до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения сооружений сначала перенесли на 2020 год, а потом на 2025 год.

5 мая 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что стены, которая бы надежно защитила Украину от страны-агрессора и "стала саркофагом от русских "Искандеров" и танков", не существует. Однако в конце апреля 2021 года в Госпогранслужбе сообщали экспертной организации StateWatch, что обустройство украинско-российского участка границы было готово на 51%.

1 октября 2021 года Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время визита в Луганскую область и инспекции недавно построенного участка границы в селе Рассыпное заявил о намерениях построить участки границы Украины с Россией и Беларусью в течение 2022–2023 годов.

На фоне миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси, который, как считают в украинском МВД, был создан искусственно спецслужбами России, Кабмин 16 ноября выделил 21 млн грн для укрепления границы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: граница, Госпогранслужба, строительство, инфраструктура, Денис Шмыгаль, Большое строительство, границы
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