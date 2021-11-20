В Кабмине Украины не исключают, что до конца года увеличат сумму, которую выделили на укрепление границы

"21 млн грн – это начальная сумма, используемая для обеспечения специальных укрепляющих сооружений, а также увеличение количества пограничных войск на соответствующих границах Украины. Этой суммы достаточно для того, чтобы начать укреплять границу. Это те участки, где вероятны прохождения мигрантов, которые сегодня стоят на белорусско-польской границе. Мы должны готовиться к таким вещам. [Средства на укрепление границы] будут добавляться по мере надобности. Если будет необходимо, еще и в этом году будут выделяться средства, и в следующем", – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина меняет стратегию участка границы с Беларусью, но также и с Евросоюзом.

"Мы договорились, создаем в Министерстве инфраструктуры соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой границы для того, чтобы мы наконец-то привели в порядок наши пункты пропуска, чтобы они выглядели достойно. И это также будет в пределах нашего всем известного "Большого строительства". И это в принципе "лицо" Украины на границе с Европой, которое нужно строить", – объяснил глава Кабмина.