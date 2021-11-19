Погранслужба Польши заявила о новой попытке белорусских властей вынудить мигрантов перейти через границу

Она рассказала, что инцидент произошел вечером 18 ноября, через несколько часов после того, как мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения.

По информации Михальской, белорусские власти на грузовиках отправляли сотни мигрантов назад к границе и вынуждали их в темноте пытаться перейти на территорию Европейского союза.

Белорусские солдаты при этом пытались ослепить польских правоохранителей лазерами, а мигранты бросали бревна, утверждает спикер погранслужбы Польши. По ее данным, легкие повреждения получили при этом четверо польских силовиков.

Reuters подчеркивает, что проверить эту информацию сложно из-за чрезвычайного положения, действующего с польской стороны границы.