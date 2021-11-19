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Миграционный кризис. В МВД Украины не исключают введения чрезвычайного положения в областях на границе с Беларусью

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Монастырский считает, что пока необходимости вводить чрезвычайное положение нет
Монастырский считает, что пока необходимости вводить чрезвычайное положение нет
Фото: Денис Монастирський / Facebook

Из-за риска проникновения в Украине мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе, в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение. Об этом 19 ноября в Верховной Раде заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В случае необходимости Верховная Рада должна быть готова рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в пограничных областях или пограничных районах", – отметил министр.

При этом сейчас, по его словам, такой необходимости нет.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. 

14 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину.

Теги: МВД, Украина, Беларусь, чрезвычайное положение, беженцы, мигранты, Денис Монастырский
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