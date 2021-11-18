Премьер Польши назвал количество мигрантов в Беларуси

Если приток мигрантов в Беларусь будет остановлен, ЕС сможет помочь людям вернуться на родину, отметил Моравецкий Фото: EPA

Глава правительства Польши надеется, что давление со стороны международного сообщества сработает и "останется около 20 тыс. мигрантов, которые сейчас находятся на территории Беларуси".

Если приток мигрантов будет остановлен, ЕС сможет помочь людям вернуться на родину, добавил Моравецкий.

В то же время польский премьер не исключил, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, и глава Кремля Владимир Путин "явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад".

Возможно, миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси "предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий", допустил Моравецкий.