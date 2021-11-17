Боррель призвал Беларусь срочно восстановить порядок на границе с ЕС

"Я провел телефонный разговор после обсуждения Беларуси на заседании Совета ЕС [на уровне глав МИД]. Я призвал к срочным действиям, чтобы восстановить порядок в пограничных районах Беларуси и ЕС, и решению гуманитарных проблем застрявших там людей", – написал Боррель в Twitter.

Spoke to Foreign Minister Makei as a follow up to #FAC discussion on #Belarus.



I called for urgent action to restore security at Belarus border areas with EU and address humanitarian plight of stranded persons there. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2021

Макей в разговоре с Боррелем "подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса", говорится в сообщении МИД Беларуси.

"При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, за создание миграционного кризиса в Европе.