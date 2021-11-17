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Боррель призвал Беларусь срочно восстановить порядок на границе с ЕС

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Боррель (на фото) провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Макеем
Боррель (на фото) провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Макеем
Фото: EPA

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Беларуси срочно восстановить порядок на границе с Евросоюзом. Об этом Боррель сказал в ходе телефонного разговора 16 ноября с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Я провел телефонный разговор после обсуждения Беларуси на заседании Совета ЕС [на уровне глав МИД]. Я призвал к срочным действиям, чтобы восстановить порядок в пограничных районах Беларуси и ЕС, и решению гуманитарных проблем застрявших там людей", – написал Боррель в Twitter.

Макей в разговоре с Боррелем "подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса", говорится в сообщении МИД Беларуси.

"При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, за создание миграционного кризиса в Европе.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, для давления на Евросоюз.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. Часть мигрантов прибывают в Беларусь из РФ, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Теги: Беларусь, Польша, граница, нападение, кризис, МИД Беларуси, мигранты, Владимир Макей, Евросоюз, Жозеп Боррель, нелегалы, ЕС
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