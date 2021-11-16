НАТО готов реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран Альянса – минобороны Литвы

Отмечается, что во вторник Столтенберг встретился в Брюсселе с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. В частности, стороны обменялись информацией и мнениями о действиях Минска в контексте миграционного кризиса.

"Во время встречи с Анушаускасом генсек НАТО подчеркнул важность солидарности между странами НАТО и заверил, что Альянс и впредь будет проявлять бдительность и реагировать на меняющиеся обстоятельства на границе Беларуси и стран НАТО", – говорится в сообщении на сайте минобороны Литвы.

Анушаускас в ходе встречи со Столтенбергом также подчеркнул важность поддержки Украины.

"Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между кризисами в Беларуси и Украине. Нам необходимо взглянуть на роль России в Беларуси в более широкой, долгосрочной перспективе. В военном отношении Беларусь уже является неотъемлемой частью России", – сказал глава минобороны Литвы.

Анушаускас принял участие в заседании совета по иностранным делам в формате министров обороны 15–16 ноября.