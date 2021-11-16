"Нужно говорить с тем, кто несет ответственность". Президент Литвы призвал обсуждать с Лукашенко миграционный кризис на границе ЕС

По словам Науседы, с Беларусью следует обсудить гуманитарные проблемы, вызванные миграционным кризисом на границе ЕС Фото: Gitanas Nausėda / Twitter

По его мнению, есть возможности разрешить кризис, обратившись к Лукашенко, как это сделала врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.

ЕС "нужно поговорить с кем-то, кто несет ответственность за то, что происходит на границе", добавил Науседа.

По словам президента, с Минском следует обсудить и гуманитарные проблемы, вызванные миграционным кризисом, – "не только с Польшей, Литвой, или другими странами ЕС, а в первую очередь с Беларусью, потому что она несет ответственность за то, что происходит на ее территории".

10 ноября Меркель попросила президента России Владимира Путина повлиять на "режим Лукашенко" в ситуации с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Германию.

13 ноября Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы говорить друг с другом напрямую.

Их телефонный разговор состоялся 15 ноября. Как сообщается на сайте правительства ФРГ, Меркель и Лукашенко "говорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским союзом, особенно о необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам".