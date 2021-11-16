Беларусь расследует применение Польшей спецсредств против мигрантов на границе

"Применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента", – говорится в сообщении.

На месте инцидента, возле пункта пропуска "Брузги", проверку по факту применения "спецсредств и боеприпасов" против мигрантов начал Следственный комитет Беларуси, проинформировал отдел информации и связи с общественностью Следкома.

"В момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством, пострадавшие находились в том числе на территории Республики Беларусь, – отметили в Следкоме. – На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства… Фиксируется обстановка на месте происшествия, изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз".