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Признание, санкции и мигранты. СМИ узнали, о чем Лукашенко просил Меркель

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Лукашенко хочет, чтобы ЕС забрал половину мигрантов, которые приехали в Беларусь из стран Ближнего Востока с целью попасть в Евросоюз
Лукашенко хочет, чтобы ЕС забрал половину мигрантов, которые приехали в Беларусь из стран Ближнего Востока с целью попасть в Евросоюз
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, во время телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель 15 ноября потребовал, чтобы она выступила посредником в миграционном кризисе по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 17 ноября пишет Bild.

Лукашенко отметил, что хочет, чтобы его признали президентом Беларуси. Он попросил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси из-за фальсификации выборов в прошлом году, насилия и пыток против участников акций протеста и захвата самолета Ryanair, из которого был похищен оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Лукашенко также хотел, чтобы Евросоюз (в основном ФРГ) забрал половину мигрантов, которые приехали в Беларусь из стран Ближнего Востока с целью попасть в ЕС.

Кроме того, Лукашенко попросил финансовую помощь для приютов и домов для беженцев, так как он опасается еще большей волны нелегалов из Афганистана.

Bild отметило, что Меркель в ходе разговора оставалась жесткой. В то же время немецкий политик пообещала Лукашенко рассмотреть различные вопросы и обсудить их с главами стран Евросоюза.

10 ноября Меркель попросила Путина повлиять на "режим Лукашенко" в ситуации с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Германию.

13 ноября Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы говорить друг с другом напрямую.

17 ноября Меркель и Лукашенко поговорили во второй раз за три дня. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси, сообщается на сайте главы белорусского государства.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Беларусь, Польша, выборы, Александр Лукашенко, санкции, самолет, захват, граница, беженцы, ФРГ, кризис, фальсификации, мигранты, президент, Евросоюз, Ryanair, признание, нелегалы, ЕС, Беларусь и миграционный кризис
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