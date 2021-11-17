Признание, санкции и мигранты. СМИ узнали, о чем Лукашенко просил Меркель

Лукашенко хочет, чтобы ЕС забрал половину мигрантов, которые приехали в Беларусь из стран Ближнего Востока с целью попасть в Евросоюз Фото: president.gov.by

Лукашенко отметил, что хочет, чтобы его признали президентом Беларуси. Он попросил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси из-за фальсификации выборов в прошлом году, насилия и пыток против участников акций протеста и захвата самолета Ryanair, из которого был похищен оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Лукашенко также хотел, чтобы Евросоюз (в основном ФРГ) забрал половину мигрантов, которые приехали в Беларусь из стран Ближнего Востока с целью попасть в ЕС.

Кроме того, Лукашенко попросил финансовую помощь для приютов и домов для беженцев, так как он опасается еще большей волны нелегалов из Афганистана.

Bild отметило, что Меркель в ходе разговора оставалась жесткой. В то же время немецкий политик пообещала Лукашенко рассмотреть различные вопросы и обсудить их с главами стран Евросоюза.

10 ноября Меркель попросила Путина повлиять на "режим Лукашенко" в ситуации с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Германию.

13 ноября Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы говорить друг с другом напрямую.

17 ноября Меркель и Лукашенко поговорили во второй раз за три дня. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси, сообщается на сайте главы белорусского государства.