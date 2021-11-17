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Лукашенко хочет, чтобы его признали президентом в обмен на прекращение миграционного кризиса – глава МИД Эстонии

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Лукашенко хочет, чтобы его признали главой государства, заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец
Лукашенко хочет, чтобы его признали главой государства, заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко хочет, чтобы его признали законным президентом Беларуси и сняли санкции в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах Европы. Об этом 16 ноября заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец, комментируя в эфире телеканала ETV телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с Лукашенко, состоявшийся в понедельник, 15 ноября.

"Он хочет, чтобы санкции остановили, а его признали главой государства, чтобы он мог оставаться в должности",  заявила Лиймец, отвечая на вопрос о требованиях Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе Беларуси, сообщает ERR.

Однако в МИД Эстонии настроены вводить в отношении властей Беларуси новые санкции из-за нарушений прав человека, отметила министр.

"Важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал влияние на Беларусь путем действий", – подчеркнула Лиймец.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел так называемую инаугурацию, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

16 июня 2021 года стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.

7 июля вслед за США, Канадой и Великобританией санкции против Беларуси расширила Швейцария.

Летом 2021 года страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию, в которой назвали миграционный кризис на границе с Беларусью  "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко".

15 ноября канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко. По данным властей Беларуси, "важнейший аспект", который обсуждали Меркель и Лукашенко, – "гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи".

Теги: Александр Лукашенко, Эстония, санкции, МИД Эстонии, президент
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