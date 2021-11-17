Лукашенко хочет, чтобы его признали президентом в обмен на прекращение миграционного кризиса – глава МИД Эстонии

Лукашенко хочет, чтобы его признали главой государства, заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец Фото: ЕРА

"Он хочет, чтобы санкции остановили, а его признали главой государства, чтобы он мог оставаться в должности", – заявила Лиймец, отвечая на вопрос о требованиях Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе Беларуси, сообщает ERR.

Однако в МИД Эстонии настроены вводить в отношении властей Беларуси новые санкции из-за нарушений прав человека, отметила министр.

"Важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал влияние на Беларусь путем действий", – подчеркнула Лиймец.