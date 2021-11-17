Лукашенко хочет, чтобы его признали президентом в обмен на прекращение миграционного кризиса – глава МИД Эстонии

"Он хочет, чтобы санкции остановили, а его признали главой государства, чтобы он мог оставаться в должности", – заявила Лиймец, отвечая на вопрос о требованиях Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе Беларуси, сообщает ERR.
Однако в МИД Эстонии настроены вводить в отношении властей Беларуси новые санкции из-за нарушений прав человека, отметила министр.
"Важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал влияние на Беларусь путем действий", – подчеркнула Лиймец.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
23 сентября 2020 года Лукашенко провел так называемую инаугурацию, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.
В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.
В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
16 июня 2021 года стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие.
24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.
7 июля вслед за США, Канадой и Великобританией санкции против Беларуси расширила Швейцария.
Летом 2021 года страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию, в которой назвали миграционный кризис на границе с Беларусью "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко".
15 ноября канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко. По данным властей Беларуси, "важнейший аспект", который обсуждали Меркель и Лукашенко, – "гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи".