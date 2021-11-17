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Увеличилось число польских полицейских, пострадавших во время атаки мигрантов с территории Беларуси

Атака мигрантов продолжалась около часа
Атака мигрантов продолжалась около часа
Фото: ЕРА

В результате произошедшей 16 ноября попытки мигрантов прорваться в Польшу с территории Беларуси пострадало девять польских полицейский. Об этом в Twitter проинформировала полиция Польши.

Ранее было известно об одном пострадавшем полицейском, с ранением головы.

"Во время атак пострадали семь полицейских. Сюда входят полицейский, которого ударили камнем по голове (доставлен в больницу), женщина-полицейский с травмой головы (доставлена в больницу) и пять полицейских с травмами рук и ног", – говорится в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили число пострадавших.

"На данный момент ранены девять полицейских", – твитнули в полиции Польши.

Попытка мигрантов прорваться на территорию Европейского союза через белорусско-польскую границу продолжалась 16 ноября около часа. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, полиция, граница, нападение, мигранты, пострадавшие, полицейский, Евросоюз, границы, травмы
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