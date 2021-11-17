Увеличилось число польских полицейских, пострадавших во время атаки мигрантов с территории Беларуси

Ранее было известно об одном пострадавшем полицейском, с ранением головы.

"Во время атак пострадали семь полицейских. Сюда входят полицейский, которого ударили камнем по голове (доставлен в больницу), женщина-полицейский с травмой головы (доставлена в больницу) и пять полицейских с травмами рук и ног", – говорится в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили число пострадавших.

"На данный момент ранены девять полицейских", – твитнули в полиции Польши.

Na chwile obecn * w sumie 9 policjantów rannych.



Policjantki i Policjanci dopóki trzyma * a ich adrenalina nie czuli, * e mog * by * ranni i potrzebowa * specjalistycznej pomocy, ale jak zeszli z granicy odczuli skutki obra * e * . https://t.co/DCOtFmG0Ph — Polska Policja * (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Попытка мигрантов прорваться на территорию Европейского союза через белорусско-польскую границу продолжалась 16 ноября около часа. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ.