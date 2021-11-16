Украина готовится к эскалации и наращиванию нелегальной миграции на границе с Беларусью – МВД

Монастырский: Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля на ослабление Евросоюза Фото: mvs.gov.ua

Об этом 16 ноября во время телефонного разговора с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет пресс-центр МВД.

Отмечается, что в ходе разговора Монастырский и Йоханссон обсудили вопрос взаимодействия на фоне обострения ситуации на границах Евросоюза.

"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля на ослабление Евросоюза", – сказал украинский министр.

Монастырский отметил, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС для совместного противостояния угрозам гибридного характера.

10 ноября на брифинге после заседания СНБО Украины глава МВД анонсировал усиление границы с Беларусью. По словам Монастырского, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – "начиная от использования физической силы до спецсредств", рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.