"Проблема выносится на уровень ЕС и Беларуси". Меркель и Лукашенко поговорили во второй раз за три дня из-за миграционного кризиса

Отмечается, что разговор был запланирован 15 ноября в ходе первого контакта между политиками. Главной его тематикой была ситуация на границе Беларуси со странами Европейского союза.
"Договорились… о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", – говорится в сообщении.
Меркель также сообщила Лукашенко "просьбу" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной".
Лукашенко между телефонными разговорами с Меркель 16 ноября пообщался с главой Кремля Владимиром Путиным, указано на сайте президента Беларуси. Лукашенко и Путин "прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства".
"[Лукашенко] проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель", – говорится в сообщении.
10 ноября Меркель попросила Путина повлиять на "режим Лукашенко" в ситуации с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Германию.
13 ноября Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы говорить друг с другом напрямую.
Глава МИД Эстонии Ева-Мария Лиймец, комментируя телефонный разговор Меркель с Лукашенко 15 ноября, заявила, что белорусский политик хочет, чтобы его признали законным президентом Беларуси и сняли санкции в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах Европы.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.
16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.