"Проблема выносится на уровень ЕС и Беларуси". Меркель и Лукашенко поговорили во второй раз за три дня из-за миграционного кризиса

Меркель и Лукашенко договорились, что проблема миграционного кризиса выносится на уровень ЕС и Беларуси Фото: EPA

Отмечается, что разговор был запланирован 15 ноября в ходе первого контакта между политиками. Главной его тематикой была ситуация на границе Беларуси со странами Европейского союза.

"Договорились… о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", – говорится в сообщении.

Меркель также сообщила Лукашенко "просьбу" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной".

Лукашенко между телефонными разговорами с Меркель 16 ноября пообщался с главой Кремля Владимиром Путиным, указано на сайте президента Беларуси. Лукашенко и Путин "прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства".

"[Лукашенко] проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель", – говорится в сообщении.

10 ноября Меркель попросила Путина повлиять на "режим Лукашенко" в ситуации с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Германию.

13 ноября Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы говорить друг с другом напрямую.

Глава МИД Эстонии Ева-Мария Лиймец, комментируя телефонный разговор Меркель с Лукашенко 15 ноября, заявила, что белорусский политик хочет, чтобы его признали законным президентом Беларуси и сняли санкции в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах Европы.