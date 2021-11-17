ЕС выделил €700 тыс. на помощь мигрантам, застрявшим в Беларуси

€200 тыс. передадут Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Это немедленное финансирование со стороны ЕС будет поддерживать федерацию и белорусский Красный Крест в предоставлении столь необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи", – говорится в сообщении.
Еще €500 тыс. ЕС мобилизовал на гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими партнерскими гуманитарными организациями для использования этих средств.
"ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", – сказал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.
В пресс-службе отметили, что ЕС готов предоставить дополнительное гуманитарное финансирование "в ответ на четко установленные гуманитарные потребности", если гуманитарные партнерские организации получат доступ в Беларусь.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.