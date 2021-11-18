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Мигранты покидают лагерь на границе с Польшей

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Возле пограничного перехода "Брузги" остаются около 1 тыс. иностранцев
Возле пограничного перехода "Брузги" остаются около  1 тыс. иностранцев
Фото: EPA

Нелегальные мигранты, которые находились у погранперехода "Брузги" на польско-белорусской границе, начали покидать свой лагерь. Об этом 17 ноября в Twitter сообщила Пограничная служба Польши.

"Мы наблюдаем, что иностранцы, бродящие на белорусской стороне, возле пограничного перехода "Брузги", собрались и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они перемещаются в неизвестное место", – отметили в сообщении.

На видео, которое опубликовали польские пограничники, видно, что мигранты организованно уходят от границы.

Позже погранслужба сообщила в Twitter, что со стороны Беларуси появился новый лагерь. В старом также остаются люди.

"Всего на этом участке остается около 1 тыс. иностранцев, остальных забрали белорусские службы", – уточнили в твите.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Беларуси срочно восстановить порядок на границе с Евросоюзом. Об этом Боррель сказал в ходе телефонного разговора 16 ноября с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Теги: Беларусь, Польша, граница, пограничники, иностранцы, мигранты, Беларусь и миграционный кризис
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