Мигранты покидают лагерь на границе с Польшей

"Мы наблюдаем, что иностранцы, бродящие на белорусской стороне, возле пограничного перехода "Брузги", собрались и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они перемещаются в неизвестное место", – отметили в сообщении.
Obserwujemy, * e cudzoziemcy koczuj * cy po stronie bia * oruskiej * , w pobli * u przej * cia granicznego Bruzgi, spakowali si * i opuszczaj * obozowisko. Przemieszczaj * si * pod nadzorem bia * oruskich s * u * b w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021
На видео, которое опубликовали польские пограничники, видно, что мигранты организованно уходят от границы.
Позже погранслужба сообщила в Twitter, что со стороны Беларуси появился новый лагерь. В старом также остаются люди.
"Всего на этом участке остается около 1 тыс. иностранцев, остальных забрали белорусские службы", – уточнили в твите.
Po stronie bia * oruskiej * przy przej * ciu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wci * pozostaj * osoby. * cznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozosta * e osoby zosta * y zabrane przez s * u * by bia * oruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Беларуси срочно восстановить порядок на границе с Евросоюзом. Об этом Боррель сказал в ходе телефонного разговора 16 ноября с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.