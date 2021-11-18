Мигранты покидают лагерь на границе с Польшей

"Мы наблюдаем, что иностранцы, бродящие на белорусской стороне, возле пограничного перехода "Брузги", собрались и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они перемещаются в неизвестное место", – отметили в сообщении.

Obserwujemy, * e cudzoziemcy koczuj * cy po stronie bia * oruskiej * , w pobli * u przej * cia granicznego Bruzgi, spakowali si * i opuszczaj * obozowisko. Przemieszczaj * si * pod nadzorem bia * oruskich s * u * b w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

На видео, которое опубликовали польские пограничники, видно, что мигранты организованно уходят от границы.

Позже погранслужба сообщила в Twitter, что со стороны Беларуси появился новый лагерь. В старом также остаются люди.

"Всего на этом участке остается около 1 тыс. иностранцев, остальных забрали белорусские службы", – уточнили в твите.

Po stronie bia * oruskiej * przy przej * ciu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wci * pozostaj * osoby. * cznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozosta * e osoby zosta * y zabrane przez s * u * by bia * oruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Беларуси срочно восстановить порядок на границе с Евросоюзом. Об этом Боррель сказал в ходе телефонного разговора 16 ноября с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.