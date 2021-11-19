Монастырский: Не исключаем, что РФ решится на пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов

В МВД акцентировали внимание на том, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно Фото: EPA

"Во всем мире наконец-то поняли, что этот кризис создан искусственно и им руководят спецслужбы страны-агрессора Российской Федерации. Тысячи мигрантов пытаются прорвать границу Польши в сопровождении белорусских военных", – отметил он.

Глава МВД подчеркнул, что данные события – только первый этап спецоперации РФ.

"Второй и следующий [этапы] зависят от реакции мирового сообщества, в первую очередь стран ЕС и НАТО. Можно спрогнозировать, что в Кремле попытаются использовать дестабилизирующую ситуацию на полную и причинить максимальный репутационный вред как Европейскому союзу, так и нашему государству. Мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов", – сказал министр.

Монастырский заверил, что Украина готовится к такому сценарию, а сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и стабильная.

"В четкой координации с украинскими разведывательными органами мы уже просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали самые вероятные сценарии действий мигрантов, спланировали применение наших сил и средств", – добавил он.

В МВД определили около 10 потенциально уязвимых участков украинской границы в 270 км.

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"Сегодня по моему приказу задействованы оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции. В охране госграницы мы будем задействовать тактику эшелонового прикрытия госграницы. Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых спецсредств и оружия", – сказал Монастырский.

В случае угрозы жизни и здоровью пограничников может применяться огнестрельное оружие, добавил он.

"Сегодня правительством будет создан межведомственный координационный штаб по противодействию соответствующему кризису. Он уже начал свою работу и сегодня будет определен его состав. Определено размещение базовых лагерей дополнительных сил и средств... Разработан комплекс превентивных мероприятий для предотвращения провокаций, в частности, по обнаружению и нейтрализации подстрекателей, проводников, других подозрительных лиц", – отметил глава МВД.