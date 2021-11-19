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Монастырский: Не исключаем, что РФ решится на пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов

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В МВД акцентировали внимание на том, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно
В МВД акцентировали внимание на том, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно
Фото: EPA

Миграционный кризис на белорусской-польской границей создан искусственно спецслужбами России. Кремль может использовать эту ситуацию, чтоб причинить максимальный репутационный вред как Европейскому союзу, так и Украине. Об этом 19 ноября в Верховной Раде заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Во всем мире наконец-то поняли, что этот кризис создан искусственно и им руководят спецслужбы страны-агрессора Российской Федерации. Тысячи мигрантов пытаются прорвать границу Польши в сопровождении белорусских военных", – отметил он.

Глава МВД подчеркнул, что данные события – только первый этап спецоперации РФ.

"Второй и следующий [этапы] зависят от реакции мирового сообщества, в первую очередь стран ЕС и НАТО. Можно спрогнозировать, что в Кремле попытаются использовать дестабилизирующую ситуацию на полную и причинить максимальный репутационный вред как Европейскому союзу, так и нашему государству. Мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов", – сказал министр.

Монастырский заверил, что Украина готовится к такому сценарию, а сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и стабильная.

"В четкой координации с украинскими разведывательными органами мы уже просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали самые вероятные сценарии действий мигрантов, спланировали применение наших сил и средств", – добавил он.

В МВД определили около 10 потенциально уязвимых участков украинской границы в 270 км.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

"Сегодня по моему приказу задействованы оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции. В охране госграницы мы будем задействовать тактику эшелонового прикрытия госграницы. Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых спецсредств и оружия", – сказал Монастырский.

В случае угрозы жизни и здоровью пограничников может применяться огнестрельное оружие, добавил он.

"Сегодня правительством будет создан межведомственный координационный штаб по противодействию соответствующему кризису. Он уже начал свою работу и сегодня будет определен его состав. Определено размещение базовых лагерей дополнительных сил и средств... Разработан комплекс превентивных мероприятий для предотвращения провокаций, в частности, по обнаружению и нейтрализации подстрекателей, проводников, других подозрительных лиц", – отметил глава МВД.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

18 ноября Беларусь переместила большинство мигрантов с границы с Польшей в логистический центр.

Теги: МВД, Беларусь, граница, беженцы, пограничники, мигранты, Денис Монастырский
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