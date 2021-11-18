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В СНБО предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной

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В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных c Беларусью областях Украины могут ввести режим ЧС
В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных c Беларусью областях Украины могут ввести режим ЧС
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключают информационной провокации против Украины с целью привлечения мигрантов из Беларуси. Об этом 18 ноября сообщил пресс-центр СНБО.

"Не исключена информационная провокация, что некоторые страны – соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦПД направил рекомендации соответствующим органам власти о необходимости принять профилактические меры.

"В частности, сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы", – уточнили в СНБО.

Сообщения предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться нелегально пересечь украинско-белорусскую границу.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом республики, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – "начиная от использования физической силы до спецсредств", рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

Теги: Украина, Беларусь, СНБО, граница, беженцы, провокации, мигранты, Евросоюз, нелегалы, дезинформация, Центр противодействия дезинформации, ЕС
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