Беларусь переместила большинство мигрантов с границы с Польшей в логистический центр

Польские пограничники подтвердили, что мигранты ушли из лагеря у границы Фото: EPA

По данным агентства, беженцы перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. Там их обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами, выдали сменную одежду.

Эту информацию подтвердили и в польском пограничном ведомстве.

"Сегодня лагерь у пограничного перехода в Брузги заброшен. Белорусские службы направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров", – говорится в сообщении пограничной стражи в Twitter.

Dzi * koczowisko w pobli * u przej * cia granicznego w Bruzgach opustosza * o. S * u * by bia * oruskie * skierowa * y cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajduj * cego si * kilkaset metrów dalej.#zgranicy pic.twitter.com/EfqAztxU3Q — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021

В то же время пограничники отмечают, что за 18 ноября польскую границу пытались пересечь 255 раз.

"Две большие группы пытались силой пересечь границу - в одной было 500, а в другой - 50 иностранцев. Люди были агрессивны", – говорят в пограничной страже.