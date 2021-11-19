Беларусь переместила большинство мигрантов с границы с Польшей в логистический центр

По данным агентства, беженцы перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. Там их обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами, выдали сменную одежду.
Эту информацию подтвердили и в польском пограничном ведомстве.
"Сегодня лагерь у пограничного перехода в Брузги заброшен. Белорусские службы направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров", – говорится в сообщении пограничной стражи в Twitter.
Dzi * koczowisko w pobli * u przej * cia granicznego w Bruzgach opustosza * o. S * u * by bia * oruskie * skierowa * y cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajduj * cego si * kilkaset metrów dalej.#zgranicy pic.twitter.com/EfqAztxU3Q— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021
В то же время пограничники отмечают, что за 18 ноября польскую границу пытались пересечь 255 раз.
"Две большие группы пытались силой пересечь границу - в одной было 500, а в другой - 50 иностранцев. Люди были агрессивны", – говорят в пограничной страже.
Wczoraj tj.18.11 granic * * próbowano przekroczy * 255 razy.#FunckjonariuszeSG wydali 45 postanowie * o opuszczeniu terytorium Polski.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021
Dwie du * e grupy próbowa * y si * owo przekroczy * granic * - jedna liczy * a 500 a druga 50 cudzoziemców. Osoby by * y agresywne.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/k9frcLmyNt
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
14 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.