ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в Германию для 2 тыс. мигрантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ЕС Лукашенко обвинили в организации потоков нелегальной миграции
В ЕС Лукашенко обвинили в организации потоков нелегальной миграции
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в ходе телефонного разговора 15 ноября с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом 18 ноября сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, ее видеокомментарий опубликовано в Telegram-канале "Пул первого".

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину, – сказала Эйсмонт. – И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".

Беларусь, по ее словам, "выполняет свои обещания, при том, что со стороны ЕС пока не выполнено ни одного обязательства".

Эйсмонт рассказала, что в четверг из Минска улетел самолет с 374 мигрантами на борту, преимущественно – гражданами Ирака.

Остальные, как подчеркнула спикер Лукашенко, настаивают на обеспечении им гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего – в ФРГ, и "категорически отказываются улететь".

Всего на территории Беларуси находится порядка 7 тыс. мигрантов, отметила Эйсмонт.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, миграция, самолет, граница, беженцы, ФРГ, переговоры, кризис, гуманитарный коридор, Европейский союз, мигранты, Евросоюз, лагерь, спикер, нелегалы, Наталья Эйсмонт, ЕС, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Почему так дешево выглядит? Словно на трассе работает" Рената Литвинова удивила сеть необычным нарядом
"Почему так дешево выглядит? Словно на трассе работает" Рената Литвинова удивила сеть необычным нарядом
  "Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье
  "Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье
  "Некоторые считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой
  "Некоторые считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (92138)
2
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (68812)
3
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (63409)
4
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (60305)
5
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (58267)
6
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (54723)
7
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном (46781)
8
"Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем (46062)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS