Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в Германию для 2 тыс. мигрантов

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину, – сказала Эйсмонт. – И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".

Беларусь, по ее словам, "выполняет свои обещания, при том, что со стороны ЕС пока не выполнено ни одного обязательства".

Эйсмонт рассказала, что в четверг из Минска улетел самолет с 374 мигрантами на борту, преимущественно – гражданами Ирака.

Остальные, как подчеркнула спикер Лукашенко, настаивают на обеспечении им гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего – в ФРГ, и "категорически отказываются улететь".

Всего на территории Беларуси находится порядка 7 тыс. мигрантов, отметила Эйсмонт.