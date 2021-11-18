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Около 100 мигрантов при помощи белорусских спецслужб пытались проникнуть в Польшу, их задержали – минобороны Польши

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На территории Беларуси скопились сотни мигрантов, желающих попасть в Евросоюз
На территории Беларуси скопились сотни мигрантов, желающих попасть в Евросоюз
Фото: ЕРА

В ночь на 18 ноября около 100 мигрантов пытались перейти границу Польши с территории Беларуси. Об этом в Twitter проинформировало министерство обороны Польши.

"Этой ночью со стороны Беларуси была инспирирована попытка нелегального перехода границы в Дубиче-Церкевне. Группа в количестве около 100 мигрантов была задержана польскими службами", – говорится в сообщении.

Польское ведомство утверждает, что представители белорусских служб "первыми провели разведку" и, "скорее всего, повредили ограждение".

"Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их внимание. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров дальше", – объяснили в минобороны Польши.

В погранслужбе Польши сегодня сообщили, что 17 ноября была зафиксирована 501 попытка пересечь границу Беларуси с Польшей.

Польское ведомство также проинформировало, что скопившиеся на территории Беларуси мигранты разбили новый палаточный лагерь в районе пограничного перехода "Брузги – Кузница".

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

16 ноября в результате атаки мигрантов в районе погранперехода в Брузгах пострадали девять польских полицейских.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, министерство обороны Польши, спецслужбы, мигранты, нелегалы, границы
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