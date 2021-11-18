Около 100 мигрантов при помощи белорусских спецслужб пытались проникнуть в Польшу, их задержали – минобороны Польши

"Этой ночью со стороны Беларуси была инспирирована попытка нелегального перехода границы в Дубиче-Церкевне. Группа в количестве около 100 мигрантов была задержана польскими службами", – говорится в сообщении.

Польское ведомство утверждает, что представители белорусских служб "первыми провели разведку" и, "скорее всего, повредили ограждение".

"Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их внимание. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров дальше", – объяснили в минобороны Польши.

Bia * oruskie s * u * by najpierw dokona * y rekonesansu. Najprawdopodobniej uszkodzi * y ogrodzenie. Nast * pnie Bia * orusini zmusili migrantów do obrzucenia kamieniami polskich * o * nierzy, by odwróci * ich uwag * . Próba przekroczenia granicy nast * pi * a kilkaset metrów dalej. — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

В погранслужбе Польши сегодня сообщили, что 17 ноября была зафиксирована 501 попытка пересечь границу Беларуси с Польшей.

Польское ведомство также проинформировало, что скопившиеся на территории Беларуси мигранты разбили новый палаточный лагерь в районе пограничного перехода "Брузги – Кузница".