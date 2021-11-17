Зеленский и глава Еврокомиссии назвали "гибридной атакой" ситуацию на границе Беларуси

Зеленский (на фото) и фон дер Ляйен обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украинско-белорусской границах Фото: president.gov.ua

"Стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украинско-белорусской границах. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия", – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал фон дер Ляйен о предпринимаемых Украиной шагах по усилению безопасности на границе с Беларусью.

В частности, обсуждались "пути расширения сотрудничества между Украиной и ЕС в миграционной сфере и возможности привлечения помощи Евросоюза для обустройства украинско-белорусской границы".

Кроме того, Зеленский ознакомил главу Еврокомиссии с ситуацией возле границы Украины в связи с передвижением войск РФ, а также об усилиях Киева, направленных на мирное урегулирование.