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За сутки белорусско-польскую границу пытались незаконно перейти 501 раз – погранслужба Польши

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Мигранты хотят попасть в Евросоюз
Мигранты хотят попасть в Евросоюз
Фото: ЕРА

17 ноября границу Беларуси и Польши пытались нарушить более 500 раз, проинформировала 18 ноября в Twitter пограничная служба Польши.

"За прошлые сутки, то есть 17 ноября, на польско-белорусской границе зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения данного участка. [...] Было предпринято несколько попыток насильственного перехода границы большими группами иностранцев – одна из них насчитывала около 500 человек", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, из Польши выдворили 31 человека.

Погранслужба Польши также сообщила, что скопившиеся на территории Беларуси мигранты разбили новый палаточный лагерь в районе пограничного перехода "Брузги – Кузница".

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

16 ноября в результате атаки мигрантов в районе погранперехода в Брузгах пострадали девять польских полицейских.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, иностранцы, мигранты, Евросоюз, нелегалы, границы
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