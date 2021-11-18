Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей "над ее головой"

На странице президента Польши отмечается, что 16 ноября Дуда во время телефонного разговора обсудил с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию на границе ЕС и Беларуси.

Журналисты спросили Дуду о деталях этого разговора и был ли он реакцией на разговор между врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель и Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Президент Польши подтвердил, что среди прочего он обсуждал со Штайнмайером разговор Меркель и Лукашенко.

"Я сказал президенту, что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашей головой. Если будут достигнуты какие-то договоренности, которые будут обязательными для Польши и польских властей или которые польские власти будут каким-то образом исполнять, то это будут договоренности, которые будут достигнуты исключительно нами. То есть в форматах, в которых мы принимаем непосредственное участие, в которых напрямую представлена Польша", – ответил Дуда.

Он подчеркнул, что Польша – "суверенное государство, которое имеет право решать за себя, и мы будем исполнять это право безоговорочно".