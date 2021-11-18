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В лесу на границе Польши и Беларуси погиб годовалый ребенок мигрантов

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Семья мигрантов бродила в лесу полтора месяца
Семья мигрантов бродила в лесу полтора месяца
Фото: ЕРА

В лесу на польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов. Его родители тоже нуждались в медицинской помощи – у мужчины были рваные раны на руке, а у женщины – колотая рана голени. Об этом 18 ноября сообщили в Twitter спасатели Польского центра международной помощи.

Около двух часов ночи спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому нужна помощь, говорится в сообщении.

На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

"Кроме него, в помощи нуждалась и сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины – колотое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу", - сообщили спасатели.

По их данным, сирийцы бродили в лесу полтора месяца.

Председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что за все время миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси погибли 11 человек, передает телеканал Polsat News. Смерть годовалого ребенка увеличила цифру до 12 человек.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В связи с увеличением количества мигрантов на границе Беларуси и Польши министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Главы МИД стран "Большой семерки" осудили действия Минска по организации кризиса с мигрантами. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 18 ноября на сайте правительства Великобритании.

Теги: Беларусь, Польша, смерть, граница, помощь, спасатели, мигранты, ребенок, происшествие
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