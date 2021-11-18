В лесу на границе Польши и Беларуси погиб годовалый ребенок мигрантов

Около двух часов ночи спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому нужна помощь, говорится в сообщении.

На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

"Кроме него, в помощи нуждалась и сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины – колотое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу", - сообщили спасатели.

По их данным, сирийцы бродили в лесу полтора месяца.

Председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что за все время миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси погибли 11 человек, передает телеканал Polsat News. Смерть годовалого ребенка увеличила цифру до 12 человек.