Глава МИД Литвы заявил о попытках исключить "Белавиа" из санкционного списка ЕС

Об этом 17 ноября заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщили LRT и BNS.

По словам Ландсбергиса, у него нет точной информации о том, какая страна Евросоюза внесла такое предложение, но не исключил возможности того, что это Германия.

Глава МИД Литвы напомнил, что при согласовании нового пакета санкций страны ЕС имеют право вето и "достаточно возражения одного государства, чтобы такие попытки пресечь".

Санкции против крупнейшего авиаперевозчика Беларуси "Белавиа" из-за ситуации на границе с ЕС анонсировал в октябре верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Боррель сообщил, что под новые санкции ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси.