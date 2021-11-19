Беларусь забрала с границы в районе Кузницы всех мигрантов – МВД Польши

В польском МВД подтвердили, что мигранты ушли из лагеря у границы Фото: EPA

"Начальник пограничной службы Беларуси сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", – написал он.

♦ * Szef s * u * b granicznych ???????? w odpowiedzi na pismo KG @Straz_Graniczna poinformowa * , * e na obszarze przej * cia w Ku * nicy nie ma ju * migrantów stanowi * cych zagro * enie, wi * kszo * rozlokowano w centrum logistycznym, a pozostali wylecieli wieczorem do ????????. Nasze s * u * by to potwierdzaj * . — B * a * ej Pobo * y (@pobozy) November 19, 2021

Перед этим пограничный комитет Беларуси сообщил о получении письма от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница".

"В связи с этим Госпогранкомитет... проинформировал о мерах, предпринимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб", – сказано в сообщении.