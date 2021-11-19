Беларусь забрала с границы в районе Кузницы всех мигрантов – МВД Польши

"Начальник пограничной службы Беларуси сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", – написал он.
♦ * Szef s * u * b granicznych ???????? w odpowiedzi na pismo KG @Straz_Graniczna poinformowa * , * e na obszarze przej * cia w Ku * nicy nie ma ju * migrantów stanowi * cych zagro * enie, wi * kszo * rozlokowano w centrum logistycznym, a pozostali wylecieli wieczorem do ????????. Nasze s * u * by to potwierdzaj * .— B * a * ej Pobo * y (@pobozy) November 19, 2021
Перед этим пограничный комитет Беларуси сообщил о получении письма от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница".
"В связи с этим Госпогранкомитет... проинформировал о мерах, предпринимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб", – сказано в сообщении.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.
17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся 20 тыс. мигрантов.
18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения, где их обеспечили горячим питанием, чистой водой и спальными местами.