В МВД Украины призвали парламент выделить 17 млрд грн на обустройство границы с Беларусью и Россией

Границу планируют обустроить на участке протяженностью в более 2500 км Фото: mvs.gov.ua

"Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках – с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь", – сказал он.

Монастырский уточнил, что речь о 1505 км российско-украинской границы и 1084 км белорусской-украинской границы.

"Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 млрд грн... Я обращусь к вам, уважаемые коллеги с тем, чтобы в бюджете на 2022 год, а скоро будет второе чтение этого документа, вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы", – отметил министр.

Глава МВД добавил, что обустройство этих двух участков границы могут провести в течение следующего года.