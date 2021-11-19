ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В МВД Украины призвали парламент выделить 17 млрд грн на обустройство границы с Беларусью и Россией

Границу планируют обустроить на участке протяженностью в более 2500 км
Границу планируют обустроить на участке протяженностью в более 2500 км
Фото: mvs.gov.ua

В госбюджете на следующий год следует предусмотреть 17 млрд грн на обустройство госграницы с Россией и Беларусью общей протяженностью более 2,5 тыс. км. Об этом 19 ноября в Верховной Раде заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках – с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь", – сказал он.

Монастырский уточнил, что речь о 1505 км российско-украинской границы и 1084 км белорусской-украинской границы.

"Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 млрд грн... Я обращусь к вам, уважаемые коллеги с тем, чтобы в бюджете на 2022 год, а скоро будет второе чтение этого документа, вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы", – отметил министр.

Глава МВД добавил, что обустройство этих двух участков границы могут провести в течение следующего года.

Контекст:

В 2014 году в Харьковской области на границе с РФ началась реализация проекта "Стена". Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года. По данным Госпогранслужбы, на конец апреля 2021 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 51%.

1 октября Монастырский заявил о намерениях построить участки границы Украины с Россией и Беларусью в течение 2022–2023 годов.

Теги: Верховная Рада, Россия, МВД, Украина, Беларусь, госбюджет, граница, Денис Монастырский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Роскошная. В коротком платье самый огонь". Ани Лорак показала грудь в огромном декольте
  "Роскошная. В коротком платье – самый огонь". Ани Лорак показала грудь в огромном декольте
  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео
  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео
"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына
"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына
"Можно наслаждаться целую вечность", "Какие счастливые". Осадчая показала лицо трехмесячного сына
"Можно наслаждаться целую вечность", "Какие счастливые". Осадчая показала лицо трехмесячного сына
Ефросинина в сексуальном нижнем белье выставила на обозрение грудь и ягодицы. Фото
Ефросинина в сексуальном нижнем белье выставила на обозрение грудь и ягодицы. Фото
Пострадавшая при пожаре в своей квартире российская певица Хлебникова впала в кому. СМИ сообщают, что в ее крови обнаружен алкоголь
Пострадавшая при пожаре в своей квартире российская певица Хлебникова впала в кому. СМИ сообщают, что в ее крови обнаружен алкоголь
"Россия и любовь несовместимые понятия". Звезда "Секретных материалов" Андерсон показала, как выглядит в роли матери российской императрицы
"Россия и любовь – несовместимые понятия". Звезда "Секретных материалов" Андерсон показала, как выглядит в роли матери российской императрицы
  "Песня о страсти, которая могла испепелить". Настя Каменских записала фит с Васей Демчуком. Видео
  "Песня о страсти, которая могла испепелить". Настя Каменских записала фит с Васей Демчуком. Видео
"За сиську держит", "Новый поклонник пещеры", "Этот самый симпотный из всех!" Волочкова снялась с мужчиной
"За сиську держит", "Новый поклонник пещеры", "Этот самый симпотный из всех!" Волочкова снялась с мужчиной
"Что-то задумал, а денег нет". Арсен Аваков удивил сеть своей просьбой
"Что-то задумал, а денег нет". Арсен Аваков удивил сеть своей просьбой
"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья
"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья
"Какие ще-е-еки". Телеведущий Решетник показал младшего сына, которому скоро исполнится год
"Какие ще-е-еки". Телеведущий Решетник показал младшего сына, которому скоро исполнится год
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (93953)
2
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок (82777)
3
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (70455)
4
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (68044)
5
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (62090)
6
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (61607)
7
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (55443)
8
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном (49023)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS