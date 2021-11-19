В МВД Украины призвали парламент выделить 17 млрд грн на обустройство границы с Беларусью и Россией

"Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках – с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь", – сказал он.
Монастырский уточнил, что речь о 1505 км российско-украинской границы и 1084 км белорусской-украинской границы.
"Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 млрд грн... Я обращусь к вам, уважаемые коллеги с тем, чтобы в бюджете на 2022 год, а скоро будет второе чтение этого документа, вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы", – отметил министр.
Глава МВД добавил, что обустройство этих двух участков границы могут провести в течение следующего года.
В 2014 году в Харьковской области на границе с РФ началась реализация проекта "Стена". Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.
В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.
Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года. По данным Госпогранслужбы, на конец апреля 2021 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 51%.
1 октября Монастырский заявил о намерениях построить участки границы Украины с Россией и Беларусью в течение 2022–2023 годов.