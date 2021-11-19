В Греции в ДТП попал легковой автомобиль с нелегальными мигрантами, погибли семь человек

Собеседники издания рассказали, что за рулем находился гражданин Молдовы, а в машине были нелегальные мигранты.

Авария произошла, когда водитель двигался с большой скоростью и попытался свернуть на проселочную дорогу.

Все семь погибших – нелегалы.

Спасатели и полиция также вытащили из машины шесть человек с серьезными ранениями, их госпитализировали в Комотини. Еще двух пострадавших – с незначительными травмами – отправили в больницу города Ксанти.

ProtoThema уточняет, что водитель легкового автомобиля Citroën C5 (максимальная вместимость – семь человек) "запихнул" в салон 14 нелегалов. Он не остановился по требованию полиции и попытался скрыться от правоохранителей, однако во время побега из-за большой скорости перевернулся на повороте и врезался в навес возле проезжей части.

Ведется расследование происшествия. Издание отмечает, что гражданство нелегальных мигрантов еще не установлено.