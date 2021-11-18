ДТП с полицейским в Харькове. В крови водителя было 2,5 промилле алкоголя, в 13 раз больше нормы

Полицейский из Сумской области спровоцировал массовое ДТП в Харькове Фото: dbr.gov.ua

Об этом Общественному 17 ноября сообщил пресс-секретарь территориального управления Госбюро расследований в Полтаве Александр Белка.

"Следователями назначен целый комплекс экспертиз, которые продолжаются. Также устанавливается степень тяжести травм, полученных водителем одного из поврежденных автомобилей", – отметил он.

По словам Белки, пострадавший находится в больнице. После получения выводов судебно-медицинских экспертов относительно тяжести его травм следователи сообщат полицейскому о подозрении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.