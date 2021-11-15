В Харькове полицейский пытался уехать с места ДТП и врезался в две машины – ГБР

Полицейского и водителя одной из машин госпитализировали Фото: dbr.gov.ua

"Пытаясь скрыться с места ДТП, правоохранитель врезался еще в две машины. Предварительно установлено, что полицейский сел за руль выпившим. Его и водителя одного из пострадавших автомобилей госпитализировали", – отметили в релизе.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.