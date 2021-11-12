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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во время ДТП с подростками в Харькове водитель был под действием метадона, дело переквалифицировали – прокуратура

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Прокуратура будет ходатайствовать, чтобы водителя арестовали без возможности внесения залога
Прокуратура будет ходатайствовать, чтобы водителя арестовали без возможности внесения залога
Фото: khar.gp.gov.ua

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, которого подозревают в том, что он сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове, на момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Проведен химический анализ мочи водителя. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", – сообщил Чубенко.

По его словам, в связи с этим уголовное производство переквалифицировано с ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) на ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. "Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП, совершенное в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", – пояснил Чубенко.

Он сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения водителю в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По словам Чубенко, сам подозреваемый отрицал, что был под наркотиками, сообщает издание Newsroom. Инцидент он объяснил тем, что "засмотрелся в мобильный телефон и проехал на запрещающий сигнал светофора". В момент ДТП мужчина был в автомобиле один. 

Контекст:

Днем 11 ноября на пешеходном переходе в Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный свет, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Водителя задержали, дети попали в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Полиция подозревала что водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. 

Также Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.

По информации полиции, водитель внедорожника в мае этого года за совершение кражи был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто.

Теги: ДТП, Харьков, прокуратура, наркотики, дети, уголовное производство, подростки, автомобиль
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