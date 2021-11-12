Во время ДТП с подростками в Харькове водитель был под действием метадона, дело переквалифицировали – прокуратура

"Проведен химический анализ мочи водителя. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", – сообщил Чубенко.

По его словам, в связи с этим уголовное производство переквалифицировано с ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) на ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. "Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП, совершенное в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", – пояснил Чубенко.

Он сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения водителю в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По словам Чубенко, сам подозреваемый отрицал, что был под наркотиками, сообщает издание Newsroom. Инцидент он объяснил тем, что "засмотрелся в мобильный телефон и проехал на запрещающий сигнал светофора". В момент ДТП мужчина был в автомобиле один.