В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков – полиция

ДТП произошло примерно в 15.00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской Фото: depositphotos.com

"Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию в 15.14. По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 13-летний парень и девушка", – отметили в посте.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Труха". На нем видно, что люди идут по "зебре", водитель белой Toyota проезжает по пешеходному переходу, сбивая нескольких человек, подросток в желтой куртке оказался под колесами. Машина протащила его, перед тем как затормозить.

Внимание, видео содержит шокирующие кадры!

В Telegram-канале "Труха" написали, что у пострадавшего изо рта течет кровь.

"У парня изо рта течет кровь, плохи дела. Медики на месте", – отметили в посте.

Адвокат Маси Найем обратился в Facebook к главе МВД Украины Денису Монастырскому.

"Денис Монастырский, вы должны как-то действовать. Срочно увеличить количество патрульных в Харькове, установить "лежачих полицейских". Если не хватает денег, попросите у бизнеса, напишите о проблеме. Ну нельзя же так дальше", – заявил Найем.

Скриншот: Мasi Nayyem / Facebook