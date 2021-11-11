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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков – полиция

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ДТП произошло примерно в 15.00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской
ДТП произошло примерно в 15.00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской
Фото: depositphotos.com

Днем 11 ноября в центре Харькова автомобиль Toyota сбил людей, которые шли по пешеходному переходу. Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Facebook.

"Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию в 15.14. По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 13-летний парень и девушка", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/4495626553868607

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Труха". На нем видно, что люди идут по "зебре", водитель белой Toyota проезжает по пешеходному переходу, сбивая нескольких человек, подросток в желтой куртке оказался под колесами. Машина протащила его, перед тем как затормозить.

Внимание, видео содержит шокирующие кадры!

В Telegram-канале "Труха" написали, что у пострадавшего изо рта течет кровь.

"У парня изо рта течет кровь, плохи дела. Медики на месте", – отметили в посте.

Адвокат Маси Найем обратился в Facebook к главе МВД Украины Денису Монастырскому.

"Денис Монастырский, вы должны как-то действовать. Срочно увеличить количество патрульных в Харькове, установить "лежачих полицейских". Если не хватает денег, попросите у бизнеса, напишите о проблеме. Ну нельзя же так дальше", – заявил Найем.

Скриншот: Мasi Nayyem / Facebook
Скриншот: Мasi Nayyem / Facebook

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

28 октября в Харькове произошло еще одно смертельное ДТП с InfinitiОт удара 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo, в результате происшествия она погибла на месте. Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.

Теги: ДТП, Харьков, полиция, Toyota, Маси Найем, Денис Монастырский, подростки, девушка, травмы, происшествие
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