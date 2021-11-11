В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков – полиция

"Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию в 15.14. По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 13-летний парень и девушка", – отметили в посте.
Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Труха". На нем видно, что люди идут по "зебре", водитель белой Toyota проезжает по пешеходному переходу, сбивая нескольких человек, подросток в желтой куртке оказался под колесами. Машина протащила его, перед тем как затормозить.
Внимание, видео содержит шокирующие кадры!
В Telegram-канале "Труха" написали, что у пострадавшего изо рта течет кровь.
"У парня изо рта течет кровь, плохи дела. Медики на месте", – отметили в посте.
Адвокат Маси Найем обратился в Facebook к главе МВД Украины Денису Монастырскому.
"Денис Монастырский, вы должны как-то действовать. Срочно увеличить количество патрульных в Харькове, установить "лежачих полицейских". Если не хватает денег, попросите у бизнеса, напишите о проблеме. Ну нельзя же так дальше", – заявил Найем.
Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.
В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.
27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
28 октября в Харькове произошло еще одно смертельное ДТП с Infiniti. От удара 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo, в результате происшествия она погибла на месте. Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.