Смертельное ДТП в Харькове. 16-летнего водителя Infiniti задержали. Три человека в реанимации

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте Скриншот: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube

"В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу", – отметили в релизе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

У водителей обоих транспортных средств не было признаков алкогольного опьянения, подчеркнули в полиции.

По информации пресс-службы мэрии Харькова, у водителя Infiniti серьезных травм нет, сообщило Общественное.

В реанимации находятся трое пассажиров Infiniti. У девушки – травма бедра, у других – травма ключицы, раны головы. Их состояние оценивается как стабильное.

Telegram-канал "Харьков 1654" 27 октября опубликовал фотографии 16-летнего водителя.

"В здравом уме. Самостоятельно ходит. По информации Харьков LIVE, родители парня, который был за рулем Infiniti, сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля. Пытаются отмазать?" – отметили в посте.