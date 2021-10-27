Смертельное ДТП в Харькове. 16-летнего водителя Infiniti задержали. Три человека в реанимации

"В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу", – отметили в релизе.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
У водителей обоих транспортных средств не было признаков алкогольного опьянения, подчеркнули в полиции.
По информации пресс-службы мэрии Харькова, у водителя Infiniti серьезных травм нет, сообщило Общественное.
В реанимации находятся трое пассажиров Infiniti. У девушки – травма бедра, у других – травма ключицы, раны головы. Их состояние оценивается как стабильное.
Telegram-канал "Харьков 1654" 27 октября опубликовал фотографии 16-летнего водителя.
"В здравом уме. Самостоятельно ходит. По информации Харьков LIVE, родители парня, который был за рулем Infiniti, сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля. Пытаются отмазать?" – отметили в посте.
Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе с дорожным знаком "Пешеходный переход".