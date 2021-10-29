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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харкове произошло еще одно смертельное ДТП с Infiniti

От удара Infiniti 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo
От удара Infiniti 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo
Фото: hk.npu.gov.ua

Вечером 28 октября в Слободском районе Харькова автомобиль Infiniti сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

От удара 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo, в результате происшествия она погибла на месте. В полицию о ДТП сообщили сотрудники скорой помощи.

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.

По информации патрульной полиции, водитель Infiniti раньше правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

Контекст:

Авария произошла примерно в 700 м от места, где 26 октября Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet, отметило ОбщественноеВ результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Теги: ДТП, Харьков, смерть, полиция
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