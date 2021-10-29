В Харкове произошло еще одно смертельное ДТП с Infiniti

От удара 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo, в результате происшествия она погибла на месте. В полицию о ДТП сообщили сотрудники скорой помощи.

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.

По информации патрульной полиции, водитель Infiniti раньше правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась.

Фото: hk.npu.gov.ua