16-летний водитель Infiniti после ДТП назывался другим именем и пытался убежать из больницы – прокуратура

Прокурор в суде рассказал, что Харьковского задержала полиция, когда он пытался покинуть больницу Фото: khar.gp.gov.ua

По словам обвинителя, подросток дал неправильный адрес и назвался Митяевым Никитой Михайловичем.

"Пытался покинуть помещение и был задержан сотрудниками полиции", – отметил он.

Семенякин рассказал, что Харьковский из туалета больницы позвонил в полицию и сообщил об угоне Infiniti, "преследуя намерение ввести следствие в заблуждение и снять с себя подозрение".

Адвокат водителя Infiniti Инна Данилова заявила, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

"Он говорит: "Если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность", – отметила адвокат.

Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж 27 октября в комментарии телеканалу "Дом" сообщил, что водитель Infiniti отказывается сотрудничать со следствием.