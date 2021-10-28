16-летний водитель Infiniti после ДТП назывался другим именем и пытался убежать из больницы – прокуратура

По словам обвинителя, подросток дал неправильный адрес и назвался Митяевым Никитой Михайловичем.
"Пытался покинуть помещение и был задержан сотрудниками полиции", – отметил он.
Семенякин рассказал, что Харьковский из туалета больницы позвонил в полицию и сообщил об угоне Infiniti, "преследуя намерение ввести следствие в заблуждение и снять с себя подозрение".
Адвокат водителя Infiniti Инна Данилова заявила, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.
"Он говорит: "Если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность", – отметила адвокат.
Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж 27 октября в комментарии телеканалу "Дом" сообщил, что водитель Infiniti отказывается сотрудничать со следствием.
Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошла авария. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе со знаком "Пешеходный переход".
В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий 27 октября сообщил, что правоохранители дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).
Водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.
Правоохранители 27 октября водителю Infiniti сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.