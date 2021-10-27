16-летний водитель Infiniti из Харькова уже нарушал закон – замглавы патрульной полиции

Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По информации сайта Newsroom, которому удалось пообщаться с Марией К., сестрой одного из пассажиров Infiniti, водитель иномарки Николай накануне ДТП рассказал, что автомобиль и права ему подарили родители. На переднем сидении авто находилась девушка водителя Лиза.

"После ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – рассказала Мария.

Она добавила, что родители 16-летней Лизы, которая вместе с двумя пассажирами Infiniti находится в реанимации, не в состоянии оплатить лечение.

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х...й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – уточнила сестра пострадавшего.

Водитель Infiniti отделался травмой головы, отметили журналисты.

В 2019 году он он фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Харьковчанин стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия, сообщил Newsroom.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины, позже дело переквалифицировали по ст. 122 (нанесение телесных повреждений средней тяжести).

Приговор был вынесен в июле этого года. Фигурантрц присудили два годами лишения свободы с испытательным сроком на год. Его обязали выплатить пострадавшим 23 тыс. грн. Сейчас подросток находится на условном сроке.