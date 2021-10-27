16-летний водитель Infiniti из Харькова уже нарушал закон – замглавы патрульной полиции

Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).
По информации сайта Newsroom, которому удалось пообщаться с Марией К., сестрой одного из пассажиров Infiniti, водитель иномарки Николай накануне ДТП рассказал, что автомобиль и права ему подарили родители. На переднем сидении авто находилась девушка водителя Лиза.
"После ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – рассказала Мария.
Она добавила, что родители 16-летней Лизы, которая вместе с двумя пассажирами Infiniti находится в реанимации, не в состоянии оплатить лечение.
"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х...й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – уточнила сестра пострадавшего.
Водитель Infiniti отделался травмой головы, отметили журналисты.
В 2019 году он он фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Харьковчанин стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия, сообщил Newsroom.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины, позже дело переквалифицировали по ст. 122 (нанесение телесных повреждений средней тяжести).
Приговор был вынесен в июле этого года. Фигурантрц присудили два годами лишения свободы с испытательным сроком на год. Его обязали выплатить пострадавшим 23 тыс. грн. Сейчас подросток находится на условном сроке.
Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе с дорожным знаком "Пешеходный переход".
В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.