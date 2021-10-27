"Может, Николай, а может, и не Николай был за рулем". Отец 16-летнего водителя Infiniti заявил, что из сына "хотят сделать преступника"

Мужчина не понимает, почему о его сыне с момента ДТП не написали ничего хорошего.

"Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из них был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может, и Николай, а может, и не Николай был за рулем", – сказал он.

Харьковский-старший добавил, что у сына "пробита башка, в которой ужасная дырка". Мужчина пытался договориться, чтобы сына оставили в больнице скорой помощи.

Отец фигуранта ДТП не ответил, кому принадлежит Infiniti. Он прокомментировал информацию о том, что сразу после аварии в полицию было подано заявление об угоне автомобиля.

"Это вранье, я – отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял", – уточнил мужчина.

Николай Харьковский находится в изоляторе временного содержания, в момент аварии он был трезв, водительского удостоверения у него нет. Об этом сообщил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников, отмечает Общественное.

По его словам, водитель Infiniti – студент одного из харьковских техникумов. После ДТП его доставили в больницу с диагнозом "черепно-мозговая травма, ссадины головы", в госпитализации он не нуждался.