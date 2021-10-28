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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд в Харькове отправил под арест 16-летнего фигуранта смертельного ДТП. Он извинялся

Подозреваемый заявил, что "не хотел, чтобы такое произошло"
Подозреваемый заявил, что "не хотел, чтобы такое произошло"
Фото: suspilne.media

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 16-летнего Николая Харьковского, который подозревается в причастности к смертельному ДТП в Харькове за рулем автомобиля Infiniti. Об этом сообщает Общественное.

Под арест суд отправил подозреваемого на срок два месяца, альтернативы в виде залога не предусмотрено.

Адвокат просил назначить подозреваемому круглосуточный домашний арест, заявляя, что скрываться он не намерен.

В ходе судебного заседания Харьковский извинился за произошедшее.

"Хочу извиниться за то, что произошла данная ситуация. Не хотел, чтобы такое произошло. Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим. Человеку, который ехал на Chevrolet... Его родственникам приношу извинения. И полностью сожалею, что так получилось", – сказал подозреваемый.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошла авария. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе со знаком "Пешеходный переход".

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий 27 октября сообщил, что правоохранители дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

Водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Правоохранители 27 октября водителю Infiniti сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Теги: ДТП, Харьков, автомобили, смерть, авария, арест, адвокат, уголовное производство, домашний арест, суд
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