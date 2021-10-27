Смертельное ДТП в Харькове. Дочь погибшего обратилась за юридической помощью

Она отметила, что с братом находится возле морга, где лежит их отец, хотя на этот день в их семье планировалась "очень радостная дата, очень долгожданная для папы, в первую очередь как для отца его детей".

"Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации, и людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Я прошу вас: объявитесь. Не надо бояться. Страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас", – сказала Носова.

По ее словам, отец лежит в морге "только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей, 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность".

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О готовности помочь семье погибшего заявила юридическая компания "Миллер".

"Мы готовы предоставить юридические услуги дочери водителя красного [Chevrolet] Aveo. Он погиб вчера в ДТП в Харькове... Мы поможем восстановить справедливость", – написал в Facebook ее основатель Маси Найем.