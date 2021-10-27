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ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Харькове. Дочь погибшего обратилась за юридической помощью

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О готовности помочь семье погибшего водителя красного Chevrolet заявила юридическая компания
О готовности помочь семье погибшего водителя красного Chevrolet заявила юридическая компания
Фото: khar.gp.gov.ua

Дочь погибшего в результате ДТП в Харькове 58-летнего водителя Chevrolet Анастасия Носова 27 октября опубликовала в Instagram обращение, в котором попросила помочь ей найти адвоката.

Она отметила, что с братом находится возле морга, где лежит их отец, хотя на этот день в их семье планировалась "очень радостная дата, очень долгожданная для папы, в первую очередь как для отца его детей".

"Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации, и людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Я прошу вас: объявитесь. Не надо бояться. Страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас", – сказала Носова.

По ее словам, отец лежит в морге "только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей, 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность".

О готовности помочь семье погибшего заявила юридическая компания "Миллер".

"Мы готовы предоставить юридические услуги дочери водителя красного [Chevrolet] Aveo. Он погиб вчера в ДТП в Харькове... Мы поможем восстановить справедливость", – написал в Facebook ее основатель Маси Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4572174402828048

Контекст:

Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе с дорожным знаком "Пешеходный переход".

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю Infiniti, ему планируют избрать меру пресечения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий 27 октября сообщил, что правоохранители дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным издания Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, смерть, помощь, Маси Найем, адвокат, автомобиль, скорость, столкновение, девушка, отец
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