Харьковская прокуратура и полиция будут требовать для 16-летнего водителя Infiniti содержания под стражей

Полиция и прокуратура будут требовать для Харьковского содержания под стражей, заявил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников. Он рассказал, что автомобиль Infiniti принадлежит матери подростка, и подтвердил информацию о том, что фигурант привлекался к уголовной ответственности.

"Есть приговор Червонозаводского суда Харькова, он приговорен к двум годам лишения свободы с условным отбыванием наказания на один год. Его осудили за умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести", – уточнил правоохранитель.