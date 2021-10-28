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ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Харькове. Адвокат водителя Infiniti заявила, что он не помнит, был ли за рулем авто в момент аварии

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Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября
Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября
Фото: khar.gp.gov.ua

Инна Данилова, адвокат 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, спровоцировавшего в Харькове смертельное ДТП, заявила, что ее подзащитный находился в шоке после аварии. Об этом 28 октября сообщило Общественное в Telegram.

"Он вышел из автомобиля, у него была разбита голова. Понятное дело, что он перенес шок... Его отвезли в 4-ю "неотложку", врачи приклеили ватку, рану никто не зашил. Обмотали бинтиком и отправили на Ивана Камышева в изолятор временного содержания", – рассказала она.

По словам Даниловой, ее подзащитный не помнит, был ли за рулем в момент аварии.

"Он говорит: "Если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность", – отметила адвокат.

Она также заявила Общественному, что будет просить в суде, где сегодня для фигуранта ДТП изберут меру пресечения, круглосуточный домашний арест.

"Я защита, поэтому соглашаться с тем, что просит прокуратура, я не имею права. Будем просить о круглосуточном домашнем аресте", – сказала Данилова.

Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж 27 октября в комментарии телеканалу "Дом" сообщил, что водитель Infiniti отказывается сотрудничать со следствием.

"Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", – заявил Чиж.

Контекст:

Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе с дорожным знаком "Пешеходный переход".

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий 27 октября сообщил, что правоохранители дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

Водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Правоохранители 27 октября водителю Infiniti сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Теги: Украина, ДТП, Харьков, полиция, авария, следствие, допрос, уголовное производство
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