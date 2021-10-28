Смертельное ДТП в Харькове. Адвокат водителя Infiniti заявила, что он не помнит, был ли за рулем авто в момент аварии

"Он вышел из автомобиля, у него была разбита голова. Понятное дело, что он перенес шок... Его отвезли в 4-ю "неотложку", врачи приклеили ватку, рану никто не зашил. Обмотали бинтиком и отправили на Ивана Камышева в изолятор временного содержания", – рассказала она.

По словам Даниловой, ее подзащитный не помнит, был ли за рулем в момент аварии.

"Он говорит: "Если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность", – отметила адвокат.

Она также заявила Общественному, что будет просить в суде, где сегодня для фигуранта ДТП изберут меру пресечения, круглосуточный домашний арест.

"Я защита, поэтому соглашаться с тем, что просит прокуратура, я не имею права. Будем просить о круглосуточном домашнем аресте", – сказала Данилова.

Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж 27 октября в комментарии телеканалу "Дом" сообщил, что водитель Infiniti отказывается сотрудничать со следствием.

"Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", – заявил Чиж.