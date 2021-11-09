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16-летнего фигуранта смертельного ДТП в Харькове оштрафовали на 3400 грн за предыдущие нарушения ПДД

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Харьковский до совершения смертельного ДТП уже нарушал правила дорожного движения
Харьковский до совершения смертельного ДТП уже нарушал правила дорожного движения
Фото: suspilne.media

Дзержинский районный суд Харькова огласил решение по делу о нарушении правил дорожного движения Николаем Харьковским – подозреваемым в смертельном ДТП, которое произошло 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Об этом 9 ноября сообщает Newsroom со ссылкой на пресс-службу суда.

Незадолго до ДТП на проспекте Гагарина Николай Харьковский нарушил правила дорожного движения: находясь за рулем автомобиля Dodge, он превысил скорость, управляя при этом машиной без водительского удостоверения. Тогда патрульные составили на него два админпротокола.

Судья Дзержинского райсуда Татьяна Штых зачитала постановление о взыскании с Харьковского штрафа в размере 3400 грн в пользу государства. Также он должен заплатить судебные издержки (454 грн).

Самого Николая Харьковского на заседании суда не было в связи с тем, что он находится в СИЗО.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.

3 ноября Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ, 5 ноября его адвокат сообщил, что у 16-летнего фигуранта смертельного ДТП в Харькове кровь на анализ возьмут принудительно

8 ноября полиция открыла уголовное производство в связи с тем, что адвокату 16-летнего водителя Инне Даниловой угрожали "вырезать всю семью и сжечь дом".

Теги: ДТП, Харьков, ПДД, суды, ДТП в Харькове, Николай Харьковский
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