16-летнего фигуранта смертельного ДТП в Харькове оштрафовали на 3400 грн за предыдущие нарушения ПДД

Незадолго до ДТП на проспекте Гагарина Николай Харьковский нарушил правила дорожного движения: находясь за рулем автомобиля Dodge, он превысил скорость, управляя при этом машиной без водительского удостоверения. Тогда патрульные составили на него два админпротокола.

Судья Дзержинского райсуда Татьяна Штых зачитала постановление о взыскании с Харьковского штрафа в размере 3400 грн в пользу государства. Также он должен заплатить судебные издержки (454 грн).

Самого Николая Харьковского на заседании суда не было в связи с тем, что он находится в СИЗО.