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ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Харькове. Пострадавшая, которая находилась в Infiniti, рассказала, кто был за рулем

Харьковский фактически признал в комментарии СМИ, что он был за рулем Infiniti
Харьковский фактически признал в комментарии СМИ, что он был за рулем Infiniti
Фото: khar.gp.gov.ua

Пострадавшая в результате ДТП в Харькове 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что авто вел Николай Харьковский. Об этом изданию Newsroom сообщила ее мама Наталья Дусик.

Она отметила, что Елизавета сидела впереди на пассажирском сиденье, а сзади были двое ее друзей – Михаил и Валерий, а управлял автомобилем 16-летний Харьковский.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – сказала Наталья Дусик.

По ее словам, Елизавета оказалась в авто случайно: она ехала со своими друзьями, а Харьковский был их общим знакомым.

"Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти", – рассказала Наталья Дусик.

Елизавету с переломом ноги перевели из неотложки в областную больницу, где за ней будет наблюдать травматолог, добавила мама.

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В начале заседания суда сотрудники Telegram-канала "Харьков 1654" обратили внимание на жест отца сыну – перед тем как сесть, он ждал визуального контакта с Николаем, а затем приложил палец к губам, что может означать как "ничего не говори".

Позже, в перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом.

До начала суда адвокат водителя Infiniti Инна Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, автомобили, смерть, авария, угрозы, больница, автомобиль, суд, заседание, пассажиры, девушка, травмы, Николай Харьковский
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