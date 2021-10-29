Смертельное ДТП в Харькове. Пострадавшая, которая находилась в Infiniti, рассказала, кто был за рулем

Харьковский фактически признал в комментарии СМИ, что он был за рулем Infiniti Фото: khar.gp.gov.ua

Она отметила, что Елизавета сидела впереди на пассажирском сиденье, а сзади были двое ее друзей – Михаил и Валерий, а управлял автомобилем 16-летний Харьковский.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – сказала Наталья Дусик.

По ее словам, Елизавета оказалась в авто случайно: она ехала со своими друзьями, а Харьковский был их общим знакомым.

"Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти", – рассказала Наталья Дусик.

Елизавету с переломом ноги перевели из неотложки в областную больницу, где за ней будет наблюдать травматолог, добавила мама.

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В начале заседания суда сотрудники Telegram-канала "Харьков 1654" обратили внимание на жест отца сыну – перед тем как сесть, он ждал визуального контакта с Николаем, а затем приложил палец к губам, что может означать как "ничего не говори".

Позже, в перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.