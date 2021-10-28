В Харькове в отношении 16-летнего фигуранта смертельного ДТП открыли еще одно уголовное производство

После ДТП в полицию заявили об угоне Infiniti Фото: khar.gp.gov.ua

"По ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). Касательно угона автомобиля", – сказал он.

Агентство отмечает, что о подаче сразу после ДТП заявления в полицию о якобы угоне автомобиля Infiniti говорил на брифинге 27 октября начальник отдела следственного управления полиции Александр Умников.

"Есть в отделе полиции... заявление-уведомление об угоне транспортного средства. За указанным фактом идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и будет проведен ряд следственных розыскных действий", – сказал он.

Тогда Умников отметил, что, от кого поступило заявление, еще неизвестно.

Автомобиль Infiniti зарегистрирован на матери подростка, сам он не имел водительского удостоверения, утверждают в полиции.