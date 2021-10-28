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В Харькове в отношении 16-летнего фигуранта смертельного ДТП открыли еще одно уголовное производство

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После ДТП в полицию заявили об угоне Infiniti
После ДТП в полицию заявили об угоне Infiniti
Фото: khar.gp.gov.ua

В отношении 16-летнего Николая Харьковского, которого 28 октября суд в Харькове отправил под арест по делу о смертельном ДТП, открыто еще одно уголовное производство. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"По ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). Касательно угона автомобиля", – сказал он.

Агентство отмечает, что о подаче сразу после ДТП заявления в полицию о якобы угоне автомобиля Infiniti говорил на брифинге 27 октября начальник отдела следственного управления полиции Александр Умников.

"Есть в отделе полиции... заявление-уведомление об угоне транспортного средства. За указанным фактом идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и будет проведен ряд следственных розыскных действий", – сказал он.

Тогда Умников отметил, что, от кого поступило заявление, еще неизвестно.

Автомобиль Infiniti зарегистрирован на матери подростка, сам он не имел водительского удостоверения, утверждают в полиции.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

Водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября водителю Infiniti сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом.

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат водителя Infiniti Инна Данилова заявила, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Теги: ДТП, автомобили, прокуратура, полиция, уголовное производство, подростки, автомобиль, Николай Харьковский
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