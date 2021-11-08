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ПРОИСШЕСТВИЯ

Адвокату 16-летнего водителя Infiniti в Харькове угрожали "вырезать всю семью, сжечь дом". Полиция открыла уголовное производство

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Данилова не собирается отказываться от участия в судебном разбирательстве
Данилова не собирается отказываться от участия в судебном разбирательстве
Фото: Инна Данилова / Facebook

Адвокат Инна Данилова, представляющая интересы 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, заявила об угрозах в ее адрес. Полиция открыла производство, рассказал Общественному 8 ноября Олег Головков.

По его словам, уголовное производство открыли за "угрозу или насилие в отношении защитника или представителя лица" (ст. 398 Уголовного кодекса Украины). Она предусматривает от полугода ареста до трех лет ограничения или лишения свободы.

Об угрозах Данилова рассказала Общественному в конце октября. "Угрожали вырезать всю мою семью, убить всех, сжечь мой дом. Были сообщения и звонки: "Чтобы ты сдохла", "Ты сдохнешь", "Тебя собьет машина", "Твой ребенок умрет". Нашли аккаунт моего сына и начали писать моему ребенку личные сообщения подобного характера. Вот такие угрозы с требованием, чтобы я вышла из дела", – рассказывала адвокат. Отказываться от участия в судебном разбирательстве она не собирается.

https://www.facebook.com/inna.danilova.547/posts/2448111678654078

Возмущение в соцсетях вызвал комментарий адвоката накануне судебного заседания 28 октября – она заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке из-за травмы головы и не помнил, находился ли он за рулем иномарки. Также она отметила, что он не получил надлежащей медицинской помощи после аварии.

"Я понимаю, что он получил малейшие травмы. Я не отрицаю, но ведь он их получил. Я сказала так, как оно есть. У нас есть норма закона, каждый имеет право на медицинскую помощь", – подчеркнула Данилова.

По ее словам, она все еще получает пренебрежительные комментарии и оскорбительные сообщения в соцсетях, "но после того, что было, это уже цветочки". 

"Мы сделали скриншоты, подали подтверждение происходящего. Будем настаивать на привлечении этих лиц к ответственности", – сказал Головков.

Он подчеркнул, что речь идет об угрозах защитнику, который осуществляет свою профессиональную деятельность.

"Наличие защитника и его участие в процессе гарантирует объективность процесса. Это право лица на справедливый суд в любом государстве. Если мы будем травить защитников, то у нас не будет справедливого суда", – отметил Головков.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.

Теги: ДТП, угрозы, соцсети, адвокат, уголовное производство, ДТП в Харькове, Николай Харьковский
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