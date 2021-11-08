Адвокату 16-летнего водителя Infiniti в Харькове угрожали "вырезать всю семью, сжечь дом". Полиция открыла уголовное производство

По его словам, уголовное производство открыли за "угрозу или насилие в отношении защитника или представителя лица" (ст. 398 Уголовного кодекса Украины). Она предусматривает от полугода ареста до трех лет ограничения или лишения свободы.

Об угрозах Данилова рассказала Общественному в конце октября. "Угрожали вырезать всю мою семью, убить всех, сжечь мой дом. Были сообщения и звонки: "Чтобы ты сдохла", "Ты сдохнешь", "Тебя собьет машина", "Твой ребенок умрет". Нашли аккаунт моего сына и начали писать моему ребенку личные сообщения подобного характера. Вот такие угрозы с требованием, чтобы я вышла из дела", – рассказывала адвокат. Отказываться от участия в судебном разбирательстве она не собирается.

Возмущение в соцсетях вызвал комментарий адвоката накануне судебного заседания 28 октября – она заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке из-за травмы головы и не помнил, находился ли он за рулем иномарки. Также она отметила, что он не получил надлежащей медицинской помощи после аварии.

"Я понимаю, что он получил малейшие травмы. Я не отрицаю, но ведь он их получил. Я сказала так, как оно есть. У нас есть норма закона, каждый имеет право на медицинскую помощь", – подчеркнула Данилова.

По ее словам, она все еще получает пренебрежительные комментарии и оскорбительные сообщения в соцсетях, "но после того, что было, это уже цветочки".

"Мы сделали скриншоты, подали подтверждение происходящего. Будем настаивать на привлечении этих лиц к ответственности", – сказал Головков.

Он подчеркнул, что речь идет об угрозах защитнику, который осуществляет свою профессиональную деятельность.

"Наличие защитника и его участие в процессе гарантирует объективность процесса. Это право лица на справедливый суд в любом государстве. Если мы будем травить защитников, то у нас не будет справедливого суда", – отметил Головков.